El equipo de Cerro Porteño para ir en busca del último boleto a las semifinales

El lateral izquierdo Blas Riveros quedó al margen de la convocatoria por una molestia en el hombro, secuela del Superclásico ante Olimpia de la ronda anterior. Si bien no representa una preocupación de gravedad, se seguirá su evolución para determinar si estará disponible el próximo lunes para el partido frente a Nacional por la decimoctava ronda del torneo Clausura. A la baja del defensor se suman ausencias considerables como Robert Piris da Motta, Gastón Giménez, Bruno Valdez y Luis “Totín” Amarilla, quienes no ingresaron en la consideración del cuerpo técnico, principalmente por el limitado cupo de 19 jugadores en planilla y la elección de dar cabida a otros valores.

En contrapartida, se registra el regreso a la lista de convocados del volante ofensivo Federico ‘Pachi’ Carrizo, ausente en la nómina del clásico. Asimismo, resalta la presencia en la portería de Roberto “Gatito” Fernández, quien vuelve a ser titular en el pórtico azulgrana luego de casi dos meses. Su último partido en el club fue precisamente en el torneo de integración, en los dieciseisavos de final, disputado el 27 de agosto. Es relevante mencionar que “Gatito” viene de participar con la selección paraguaya en el amistoso ante Japón, en la reciente gira asiática, en el que fue cuestionado en los dos tantos anotados por el equipo nipón.

Apuntando a quedarse con el último boleto a semifinales, el entrenador azulgrana, Jorge Bava, prepara hasta cinco modificaciones en el equipo. Además del cambio en el arco, las variantes se concentran en la defensa y el mediocampo: Rodrigo Gómez reemplaza a Lucas Quintana en el lateral derecho; Carlos Zárate ingresa por Blas Riveros en la banda izquierda; Wilder Viera ocupa el lugar de Gastón Giménez en el mediocampo central; y Carlos Zárate también aparece en el costado derecho del medio sector en lugar de Fabricio Domínguez Huertas.

Con estas rotaciones, el once inicial que se perfila para el encuentro ante General Caballero de Juan León Mallorquín en Itauguá sería con: Roberto Fernández; Rodrigo Gómez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Carlos Zárate; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Wilder Viera, Cecilio Domínguez; Sergio Araújo y Jonatan Torres.