Alerta Cerro Porteño: Blas Riveros realizó estudios y está....

Cerro Porteño enfrenta a Guaraní en una final anticipada por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón depende de sí para conquistar el título y una victoria significaría regresar a la cima de la tabla de posiciones. El partido es el domingo 2 de noviembre, a las 20:00 (por el momento no hay cambio), en La Nueva Olla.

A tres días del encuentro contra el Aborigen hay buenas noticias en el Azulgrana. El entrenador Jorge Bava tiene a disposición a tres titulares que habían finalizado con un golpe en el triunfo 2-1 ante Nacional en la ronda anterior. Es más, ninguno terminó el clásico de Barrio Obrero: Gustavo Velázquez, Blas Riveros y Juan Manuel Iturbe.

Blas Riveros sufrió una lesión en el hombro

En el caso de Riveros, el lateral había sufrido una lesión en el hombro, motivo por el cual fue reemplazado por Bruno Valdez en el inicio del segundo tiempo ante la Academia. El defensor realizó hoy estudios para conocer el estado o gravedad de la afectación. De igual forma, el futbolista evoluciona favorablemente y llegaría sin inconvenientes al fin de semana.