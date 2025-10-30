Cerro Porteño: El Ciclón pone toda la carne a la Olla

El Ciclón, Cerro Porteño, necesita vencer a Guaraní para saltar a la punta del Clausura, en un choque entre rivales directos en la lucha por la consagración.

La importancia del cotejo hace que la inclusión del sub 18 para el “minutaje” reglamentario, quede a un plano totalmente secundario, al menos de entrada.

El entrenador uruguayo Jorge Bava apuesta a sus jugadores de mayor experiencia en busca de la victoria, aguardando la evolución del lateral izquierdo Blas Riveros, con lesión en el hombro.

De ganar, los azulgranas darán alcance en puntaje a los aurinegros, pero se ubicarán en lo más alto de la clasificación por ventaja deportiva.

El elenco base está conformado por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.

Como opción de cambio en el mediocampo aparece Ignacio Aliseda por “Pachi” Carrizo. Si Riveros no juega, lo hará el joven Carlos Zárate.

La campaña cerrista en el segundo certamen liguero de la temporada comprende 10 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con 29 goles a favor y 18 en contra.