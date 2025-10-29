Cerro Porteño, de cara al partido del año

De ganar, Cerro Porteño desplazará del primer puesto a Guaraní, en el tramo final del Clausura. Sus últimos adversarios serán Trinidense, Libertad y Tembetary.

Lea más: Cerro Porteño sigue dependiendo de sí mismo

La afición azulgrana se muestra escéptica en cuanto al equipo. Con la llegada del técnico uruguayo Jorge Bava por el argentino Diego Martínez, se renovaron las expectativas, pero no hubo cambios significativos en el rendimiento.

El plantel espera el masivo acompañamiento en la Olla para salir adelante. “Nos quedan cuatro finales; el partido ante Guaraní será el más importante del año”, expresó Juan Manuel Iturbe (32 años).

“Si tengo que jugar con una rodilla, juego”, indicó el atacante, como demostración de “cerrismo”. El argentino-paraguayo inició su carrera en el club.

“Esperemos que el domingo esté lleno el estadio y empujar con nuestra gente”, señaló el máximo anotador azulgrana de la temporada, con 16 tantos.

Un aspecto inquietante guarda relación con el puesto de centrodelantero, al no existir un “9” que ofrezca garantías y, sobre todo, que marque goles.

Aun sin estar en la plenitud de sus medios, Sergio Araújo es el de mayor aceptación, más aún después de su reciente tanto, en el triunfo del lunes contra Nacional por 2-1.

Jonatan Torres se encuentra falto de confianza, luego de sus penales malogrados tanto en el torneo Clausura como en la Copa Paraguay, mientras Luis “Totín” Amarilla da la sensación de tener más prensa que juego, principalmente para militar en un grande.