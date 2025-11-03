Cerro Porteño, a tres pasos del objetivo

Luego de la victoria bisagra obtenida el domingo por Cerro Porteño sobre Guaraní por 1-0, en medio de una gran fiesta promovida por la masiva afición en La Nueva Olla, el Ciclón pasó al primer lugar y ganando los tres partidos que le restan, será campeón del Clausura 2025.

Lea más: Bava y el triunfo contra Guaraní

El puntero enfrentará el domingo a Trinidense, en La Huerta de Libertad, a las 18:00. En principio el juego estaba programado para el 12 de Octubre de Itauguá, cuya pista no se encuentra en condiciones ideales debido a su permanente utilización del coliseo.

El rival de la penúltima fecha será Libertad, en Barrio Obrero, mientras que el de la última el descendido Tembetary. Estos cotejos aún no fueron programados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Ignacio Aliseda. El volante ofensivo, autor del gol triunfal contra el Cacique, tuvo un cuadro febril en la previa al juego y estuvo en duda. Llegó con lo justo y se convirtió en figura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Federico Carrizo. El técnico Jorge Bava expresó que el deseo del Pachi es salir del club por la puerta grande, siendo campeón.

* Gustavo Velázquez. El capitán llegó a su quinta tarjeta amarilla, por lo que se perderá el choque contra la Cruz amarilla. El candidato a reemplazarlo es Bruno Amílcar Valdez.

* Aura azulgrana. “Más allá del análisis táctico, la energía que hubo en la Olla fue importante. El comportamiento de los jugadores, la actitud que tuvieron, esa mancomunión sumó mucho”, señaló Bava, quien registra cuatro triunfos, tres empates, con caída en penales en Copa Paraguay.