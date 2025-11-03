Jorge Bava y el triunfo de Cerro Porteño: “La energía que hubo en la Olla fue importante”

Cerro Porteño ganó un partido clave en la pelea por el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón derrotó 1-0 a Guaraní y regresó a la punta cuando restan solo tres jornadas para finalizar el campeonato. “El equipo se comportó bien y sacó un resultado muy importante de cara al futuro”, mencionó Jorge Bava.

El entrenador uruguayo valoró el ambiente que generó el hincha azulgrana en La Nueva Olla desde la previa, el recibimiento y durante el encuentro. “Más allá del análisis táctico, el plan de partido y demás, creo que la energía que hubo en la Olla fue importante. El comportamiento de los jugadores, la actitud que tuvieron y la man comunión con la gente fueron muy importantes”, destacó.

Jorge Bava: “Fue un partido que controlamos”

Bava analizó el partido y puntualizó el “control” que tuvo sobre el Aborigen. “En lineas generales fue un partido que controlamos, tuvimos situaciones, prácticamente controlamos bien muchos factores del rival, de mucha jerarquía, un rival que se nota está muy bien trabajado y aceitado, con mucha intensidad”, explicó el DT en la conferencia posterior a la victoria.

