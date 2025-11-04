Cerro Porteño, con una millonaria recompensa

El premio consagratorio en Cerro Porteño consiste en los 500.000 dólares que otorga la Asociación Paraguaya de Fútbol al ganador del torneo, más un monto similar concedido por la dirigencia.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

Con su reciente victoria sobre Guaraní por 1-0, el Ciclón pasó al frente de la clasificación, por lo que ganando los tres juegos que quedan, obtendrá la corona después de cuatro años.

La dotación azulgrana se prepara para el duelo dominical contra Trinidense, a disputarse en La Huerta del barrio Las Mercedes, a las 18:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de la Cruz amarilla, Norman Rieder, manifestó ayer a ABC Cardinal que otorgarán todos los sectores a los azulgranas, dejando un rincón preferencial para sus hinchas. Los auriazules tienen elevadas expectativas en cuanto a la recaudación, sin restar importancia a los puntos que estarán en juego.