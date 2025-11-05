Cerro Porteño: Valdez y un enmascarado

Bruno Amílcar Valdez (33 años) ocuparía en el equipo de Cerro Porteño la vacancia de Víctor Gustavo Velázquez (34), suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el elenco tendrá a una importante figura ofensiva enmascarada, Juan Manuel Iturbe (32).

Por una fractura del tabique nasal, “Itu” deberá utilizar un protector especial en las tres rondas que le quedan al torneo, para después ingresar a cirugía.

La última línea no sufriría mucho con la ausencia del capitán, teniendo en cuenta que Valdez viene alcanzando su mejor nivel, después de una larga inactividad por lesión y luego por no ser tenido en cuenta por el anterior entrenador Diego Hernán Martínez.

El domingo, el Ciclón afrontará una auténtica final contra Trinidense, en duelo a celebrarse en La Huerta, a las 18:00. Luego se vendrán las últimas batallas, frente a Libertad y Tembetary, en busca de la consagración.

La dotación que dirige Jorge Rodrigo Bava activa a diario en Barrio Obrero, motivada por el premio de alrededor de 1.000.000 de dólares otorgado por la dirigencia.

Cerro Porteño, que ostenta 34 títulos ligueros, no logra la corona desde el Clausura 2021, un tiempo por demás considerable al tratarse de un grande.