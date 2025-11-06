Carlos Rejala lanza su candidatura a la presidencia de Cerro Porteño

Rejala lanzó su postulación a través del Movimiento “Nuevo Cerro”, convirtiéndose en la tercera opción confirmada en la carrera electoral azulgrana. La presentación del movimiento inició con un video emotivo en el que se expusieron los pilares de su proyecto.

“Estos tiempos exigen un club ordenado, fuerte y moderno, con transparencia, trabajo y resultados. El hincha debe estar primero, siempre. Esta grandeza la forjó nuestra gente y a ellos debemos darle alegría”, afirmó Rejala, dirigiéndose a la afición y a los socios.

Además, el candidato remarcó los valores fundacionales del club: “Nuestra camiseta debe imponer respeto dentro y fuera de la cancha, dentro y fuera del país. Nuestros valores no se negocian. Vinimos a cambiar la historia. Es tiempo de recuperar nuestro lugar de grandeza deportiva. Es tiempo de un nuevo Cerro Porteño”.

Con la postulación de Carlos Rejala como presidente y Ariel Martínez como vicepresidente, el Movimiento Nuevo Cerro se suma a la lista de candidaturas ya oficializadas. Anteriormente, Blas Reguera y Rubén Recalde, ambos por el Movimiento Cerro Primero, habían anunciado también sus aspiraciones a la dirigencia. Estos actores disputarán el liderazgo en la asamblea que decidirá el nuevo rumbo dirigencial del club.

Durante la presentación, el ex parlamentario hizo especial hincapié en la importancia de la hinchada, asegurando que “los millones de hinchas merecen ser recompensados” y que “la confianza de los socios no será defraudada”. Subrayó además el compromiso de trabajar con profesionalismo y transparencia como ejes de su propuesta.

En lo deportivo, el candidato adelantó su intención de elevar las exigencias y la disciplina interna: “¿Qué es eso de entrenar dos horas por día? Conmigo se acaba eso de los jugadores que vienen, entrenan dos horas y se van”, afirmó, apuntando directamente a la cultura de compromiso y esfuerzo dentro del club.

Entre las promesas de su plan de gestión, Carlos Rejala reveló un acuerdo preliminar con un destacado profesional para el área deportiva del club. Según sus declaraciones: “Les adelanto que el próximo CEO deportivo de Cerro Porteño es un Top 3 de Sudamérica. Un profesional que difícilmente pueda desembarcar a nuestro país si es que no hay un gran proyecto y lo hemos logrado ya con ese preacuerdo firmado”.

La contienda por la presidencia de Cerro Porteño se presenta abierta y altamente competitiva. Mientras el club sigue enfocado en el objetivo deportivo inmediato, la dirigencia futura se debate entre propuestas que buscan modernizar la institución, fortalecer la transparencia y revalorizar el rol del hincha. La asamblea de socios definirá en los próximos meses quién será el encargado de liderar una nueva etapa para el “Ciclón”.