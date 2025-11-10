Cerro Porteño: La estrella 35, en el horizonte

Probablemente Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, no sea el que mejor esté jugando, pero es el de más alto puntaje, que es lo que cuenta. En su ruta hacia la consagración aparecen Libertad y el descendido Tembetary.

Lea más: Cerro, Libertad y Shakira

El duelo contra los repolleros se disputaría el domingo 23. El torneo se paraliza por los amistosos de la selección nacional en Estados Unidos. Fueron convocados los azulgranas Roberto Junior Fernández, Víctor Gustavo Velázquez y Blas Miguel Riveros.

La dirigencia desea que el choque de la penúltima fecha se cumpla en La Nueva Olla repleta, aunque el escenario fue alquilado para los conciertos de Shakira, fijados para el viernes 28 y sábado 29 próximos. La organización debe disponer del coliseo con suma anticipación, para el montaje del escenario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Jorge Bava. “No estamos como hubiésemos querido, pero estamos un poco mejor que la semana pasada”, expresó el entrenador tras el empate sin goles del domingo contra Trinidense, en Tuyucuá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La victoria de Libertad sobre Guaraní en La Arboleda por 2-1 terminó colaborando para la causa azulgrana, ya que el Cacique es el rival directo en la carrera por la coronación.

* Suspendidos. Para Ignacio Aliseda, expulsado contra la Cruz amarilla en Tuyucuá, la temporada futbolística está finalizada, ya que recibirá dos fechas de inhabilitación. El también argentino Matías Pérez llegó a su quinta amarilla, por lo que no podrá actuar contra el Guma.