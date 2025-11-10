Cerro Porteño vs. Libertad y el concierto de Shakira: “Queremos jugar con La Nueva Olla llena”

Cerro Porteño puede conquistar el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en la próxima fecha. El Ciclón, puntero con 1 unidad de ventaja sobre Guaraní cuando restan 6 puntos en juego, recibirá a Libertad y el plan del club de Barrio Obrero es jugar el partido en La Nueva Olla de Asunción.

¿Pero por qué está en duda la localía del líder? El par de conciertos de Shakira. La cantante colombiana tiene fijado dos recitales en el estadio azulgrana, el viernes 28 y sábado 29. La productora del evento debe tener disponible el escenario varios días antes y esta situación podría afectar al encuentro en sí o al aforo para el cotejo.

“Estamos haciendo todas las gestiones para jugar en La Nueva Olla. Confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo con G5Pro”, expresó Juan Carlos Pettengill al Cardinal Deportivo. “La idea es tener todo el estadio disponible, pero si no se puede nos quedamos con tres cuartos de La Nueva Olla”, insistió el vicepresidente del club de Barrio Obrero.

Cerro Porteño quiere La Nueva Olla al 100%

G5Pro debe realizar el montaje del escenario entre seis a siete días antes, situación que estaría impidiendo que Cerro Porteño puede utilizar La Nueva Olla para el duelo que puede coronar la conquista del título (si triunfa y Guaraní no gana). “Queremos jugar con La Nueva Olla llena”, siguió Pettengill sobre poder hasta tener disponible el 100% de la capacidad.

