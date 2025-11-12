Cerro Porteño: Pausa para reponer energía

Cerro Porteño se encuentra en una inmejorable posición para la conquista del título 35 de su historial. El domingo 23 recibirá en La Nueva Olla a Libertad, a las 18:00 y con una combinación de resultados podría lograr la corona una ronda antes del cierre de la temporada.

Para la coronación anticipada, los azulgranas, que tienen un punto de ventaja sobre Guaraní, deben triunfar y que los aurinegros no ganen en Juan León Mallorquín contra General Caballero.

La dotación activa de manera incompleta, ya que tres de sus componentes, Víctor Gustavo Velázquez, Blas Riveros y Roberto Junior Fernández, se encuentran con la Albirroja para los juegos de fogueo del sábado contra Estados Unidos y el martes de la semana siguiente frente a México, en el gran país del Norte.

La logística para el choque contra el Guma está preparada. Unos 35.000 fanáticos tendrán el privilegio de presenciar el juego que hasta podría ser consagratorio. El coliseo no podrá ser habilitado en su totalidad por el montaje del escenario en Novena (sur) para los conciertos de Shakira, el viernes 28 y sábado 29, próximos.