Cerro Porteño: Primero el Ciclón, luego Shakira

Luego del partido entre Cerro Porteño y Libertad, que oficialmente será programado este miércoles, vendrán las actuaciones de la colombiana Shakira, en el imponente coliseo azulgrana, previstas para el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Debido al montaje del escenario para el show artístico, el sector de Novena baja no será habilitado, sí la parte superior, por lo que el estadio estará semilleno.

El programa de la 21ª (penúltima) ronda del Clausura se elaborado a las 11:30, en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Luque.

El Ciclón lidera el torneo con 40 puntos, con uno de ventaja sobre Guaraní. Si el puntero triunfa y el Cacique no derrota a General Caballero de Juan León Mallorquín de visitante, obtendrá la corona.

El técnico Jorge Bava tiene tiempo suficiente para armar la estrategia que permita alcanzar la victoria.