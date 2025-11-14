Cerro Porteño reservó 7.200 entradas para los socios

Cerro Porteño aclaró que agotó la venta de las entradas para el público en general, pero no así, el canje para los socios. “Las entradas para la venta están agotadas, no así el canje para socios”, expresó Sebastián Kneup al Cardinal Deportivo. “En promedio tres mil socios acuden a los partidos grandes. Hoy tenemos más de seis mil que ya canjearon sus entradas”, explicó.

La venta y el canje en simultáneo generó malestar en los socios del Ciclón. “Entendemos y comprendemos el malestar del socio, pero le vamos a dar una solución para que tengan su lugar en el estadio”, manifestó el Gerente de Marketing de la institución azulgrana, que no contará con el 100% del aforo de La Nueva Olla para medir a Libertad por los conciertos de Shakira.

Los socios podrán canjear 7.200 lugares

Kneup reveló que los socios tendrán a disposición en los próximos días 7.200 lugares para canjear: 1.000 en Preferencias, 1.200 en Plateas y 5.000 en Gradería Norte. El partido frente al Gumarelo, que puede coronar campeón al conjunto de Barrio Obrero (si gana y Guaraní no triunfa en Juan León Mallorquín), será el domingo 23 de noviembre, a las 18:00, hora de Paraguay.