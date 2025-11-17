Cerro Porteño: Retorno a las actividades

Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, jugará el domingo en casa un importante partido contra Libertad, que podría ser decisivo en sus aspiraciones campeonables en el Clausura 2025.

El choque entre azulgranas y repolleros, en La Nueva Olla, se pondrá en marcha a las 18:00. Si “la mitad más uno” triunfa y Guaraní, su máximo perseguidor, no le gana a General Caballero en Juan León Mallorquín, obtendrá en título con una ronda de anticipación.

Si bien quedan aún muchas sesiones de entrenamiento y tres componentes de la dotación se encuentran al servicio de la selección nacional en Estados Unidos, Gustavo Velázquez, Blas Riveros y Roberto Junior Fernández, el panorama del equipo de Jorge Bava parece despejado, con la inclusión de Bruno Valdez por el suspendido Matías Pérez.

El elenco: Arias; F. Domínguez, Velázquez, Valdez y Riveros; Pachi Carrizo, Morel, Giménez y C. Domínguez; Iturbe y Araújo.