Cerro Porteño: Barrio agitado con posible definición

Cerro Porteño, el Ciclón, líder del Clausura 2025 con un punto de ventaja sobre Guaraní, enfrentará el domingo en La Nueva Olla a Libertad, a las 18:00. De triunfar, podría lograr el título con una fecha de anticipación, toda vez que el Cacique no derrote a General Caballero en Juan León Mallorquín.

La ansiosa afición azulgrana, que se prepara para brindar un cálido recibimiento al equipo que dirige el uruguayo Jorge Bava en Barrio Obrero, agotó las entradas puestas a la venta. Solo quedan localidades para socios, sponsors y público visitante.