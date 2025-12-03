Juan Iturbe y el agradecimiento al entrenador Diego Martínez

El “Prócer” fue uno de los pocos futbolistas que alzó la voz para agradecer al estratega tras su salida: “A Diego obviamente estoy más que agradecido con él, con él el primer torneo que jugamos prácticamente marqué creo que fueron nueve goles que hice con él. Él me dio la confianza, él me daba todo. Si me equivocaba me decía ‘dale, Juan, arriba. La próxima ya te va a llegar, ya te va a tocar’. Esa es la confianza que por ahí cada jugador necesita y él es muy bueno en ese sentido, no solo conmigo, sino con varios de mis compañeros”.

El jugador expresó que la decisión de la directiva de desvincular a Martínez fue un momento difícil e injusto para el plantel, dada la dedicación del cuerpo técnico. “Y fue lamentable también su salida porque a él lo sacan después de un empate contra Tembetary. Yo creo que fue un poco injusto porque él venía haciendo bien las cosas. Pero lamentablemente esto es fútbol, la gente quiere resultados positivos y ya no había más ese margen de error que por ahí se podía cometer. Entonces se tomó esa decisión, pero a mí me chocó un poquito. No estaba de acuerdo, porque es un gran profesional no solo como técnico, sino también como persona él y todo su cuerpo técnico”.

Finalmente, el atacante azulgrana relató el gesto de nobleza que tuvo el entrenador argentino tras ser despedido, demostrando su calidad humana al anteponer el éxito del equipo. “Yo se lo agradecí, se lo agradecí. Le mandé un mensaje después del partido contra Tembetary, se lo agradecí. Y él, como buena persona que es, me decía que ‘esto es de ustedes, que nosotros fuimos parte, pero esto es prácticamente de todos los jugadores’”.