Juan Iturbe y el balance de un año exitoso: “Merecíamos este torneo”

El atacante azulgrana se mostró satisfecho con el logro colectivo e individual: “Bien, creo que fue muy positivo para nosotros en lo colectivo. Después, obviamente a mí en lo personal me tocó tener un buen semestre. Sinceramente, como vengo siempre diciendo, merecíamos este torneo, fue muy sufrido, pero con trabajo, con dedicación que siempre hacíamos todos los días, creo que salieron sus frutos y hoy en día estamos celebrando. Obviamente no tanto porque ya el sábado nos toca de nuevo jugar una nueva final (la Supercopa Paraguay)”.

Iturbe también se refirió al momento clave en que el plantel tomó la convicción de que podían alcanzar el título, descartando que haya sido un solo partido bisagra, sino una meta definida desde el inicio. “Yo creo que el grupo en sí, desde el 2 de enero que empezamos la pretemporada, nosotros nos propusimos como objetivo el campeonato. Muchas veces no nos salieron las cosas, tuvimos tropezones tanto en el torneo pasado como en este, pero sabíamos que no podíamos fallar este torneo, sí. Contra Guaraní fue un partido muy clave para nosotros, después contra Libertad, entonces esos partidos eran que de por ahí nosotros podíamos haber perdido puntos, pero estábamos muy convencidos como grupo, estábamos muy unidos y yo creo que eso fue lo que llegó a que nosotros logremos el objetivo que era de campeonar”.

El “Prócer” destacó que la alegría de la conquista no solo se reflejó en el ambiente, sino que sirvió para acallar rumores sobre divisiones internas en el vestuario. “Desde que salimos campeones todo era emoción, alegría. Los muchachos llegaban al vestuario, hacíamos bromas. Obviamente ese ambiente siempre hubo, pero después de haber conseguido el objetivo yo creo que fue más. Creo que ahora yo puedo decir que somos más unidos que nunca porque muchas veces se dijeron que nosotros no estábamos juntos, que había grupismo, que uno tiraba para otro lado, que el otro no sé qué. Pero yo creo que estábamos bien y estábamos felices. Teníamos que sacarnos esa mochila que de por ahí teníamos cargada. Lo digo por mí, lo digo también por varios de los referentes que han sufrido bastante y hoy en día yo creo que están disfrutando, yo sé que se disfrutan al máximo”.