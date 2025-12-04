Cerro Porteño: Iturbe, compromiso renovado

Surgido en la cantera de Cerro Porteño, Juan Manuel Itirbe tuvo una larga carrera internacional, hasta que a principios de 2024 se produjo su retorno a casa tras militar en el Gremio de Porto Alegre.

El potente atacante, que jugó en la Primera de Cerro Porteño entre 2009 y 2011, fue el goleador del año, con 17 conversiones en 44 juegos, además de ser pieza clave para la obtención del título del Clausura 2025, la estrella 35 en el firmamento de la institución popular.

En medio del ambiente festivo, “la mitad más uno” palpita con la posibilidad de cerrar el ciclo con otro trofeo, la Supercopa Paraguay contra General Caballero de Juan León Mallorquín. Los dirigidos por Jorge Bava van por otra alegría.

El duelo de campeones será el sábado, en el Defensores del Chaco, a las 18:00, con el que oficialmente se bajará la persiana de la temporada futbolística.

El Ciclón llega a este choque como el monarca de mayor puntaje, mientas que el Rojo mallorquino tras haber conquistado la Copa Paraguay. Las entradas oscilan entre 30.000 y 200.000 guaraníes.