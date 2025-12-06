La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a General

Cerro Porteño disputa hoy la Supercopa Paraguay 2025: el Ciclón de Jorge Bava enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín, el ganador de la Copa Paraguay 2025. Una semana después de celebrar la conquista del torneo Clausura 2025, el conjunto de Barrio Obrero quiere despedir la temporada con una nueva consagración. El partido, en el Defensores del Chaco, inicia a las 18:00.

El técnico uruguayo está obligado a realizar un cambio en la formación que arrancó en el triunfo 2-0 sobre Atlético Tembetary en la última fecha del campeonato. Luis Amarilla, quien está de igual forma concentrado, es baja por una lesión en el tobillo, dolencia que arrastra hace tiempo y por la que será operado este diciembre en Brasil. El reemplazante será el argentino Jonatan Torres.

La formación de Cerro Porteño vs. General Caballero en la Supercopa Paraguay 2025

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Sergio Araújo y Jonatan Torres.