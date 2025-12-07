Cerro Porteño deberá abonar un importante monto a Sport Recife por Fabricio Domínguez

Según información de Globo Esporte, el acuerdo de cesión de el lateral-volante charrúa a Cerro Porteño se concretó bajo una modalidad de préstamo con cláusulas específicas de objetivos y una potencial compra obligatoria. En julio de este año, ambos clubes pactaron condiciones que, de cumplirse, forzarían al equipo paraguayo a adquirir definitivamente al jugador al finalizar el vínculo.

De acuerdo al mencionado medio brasileño (ge), el contrato entre el Sport Recife y Cerro Porteño preveía dos metas principales. La primera, que ya se hizo efectiva, establecía un bono de 50.000 dólares si Fabricio Domínguez jugaba el 60% de los partidos oficiales del Torneo Clausura y el equipo se consagraba campeón. Esta condición ya fue cabalmente cumplida por el futbolista.

La segunda cláusula establece una obligación de compra por 1,2 millones de la moneda norteamoericana. Esta se activará si el uruguayo participa en el 60% de los partidos oficiales durante la totalidad del período del préstamo. Al cumplirse esta condición, Cerro Porteño estará obligado a adquirir el 70% de los derechos económicos del futbolista. Actualmente, la obligación de compra al final del contrato todavía no se ha activado, aunque la cláusula de bonificación ya fue alcanzada.

En el torneo, Cerro Porteño disputó 22 partidos, y el uruguayo estuvo presente en 20 de esos encuentros, alcanzando un alto índice de participación. Contando su paso por la entidad de Barrio Obrero hasta el momento, suma 22 partidos oficiales, en su gran mayoría como titular, con solo dos ingresos como suplente. Su promedio general de participación es del 91% de los partidos. Durante este período, registró una asistencia, aunque no marcó goles. Este desempeño consolidó al uruguayo como una pieza habitual en el once inicial del Ciclón.

Al cumplirse los objetivos pactados para el Clausura, el rendimiento del jugador activó la prima de 50.000 dólares a favor del Sport Recife. A partir del domingo pasado, Cerro Porteño dispone de un plazo de 10 días para efectuar el pago de esa cantidad al club brasileño. Ahora se encamina la posible activación futura de la cláusula de compra obligatoria, que dependerá de que el volante mantenga el nivel de participación establecido a lo largo de todo el período contractual.