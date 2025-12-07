Cecilio Domínguez: “Muy contento por coronar el año de esta manera”

Al finalizar el partido, el delantero azulgrana se mostró conforme, reflejando el esfuerzo y la convicción del plantel: “Demostramos que somos los mejores, con mucho trabajo, esto es para la gente sin duda, para nuestra familia, para la gente que siempre está realmente, muy contento por coronar el año de esta manera, así que a disfrutar”.

El contraste con el año anterior, que fue difícil en lo personal, Cecilio reflexionó sobre el camino recorrido para llegar a este momento de gloria: “Bueno, gracias a todos esos momentos también, hoy podemos disfrutar el doble, creo que nos sacrificamos mucho entre todos, y esto es el fruto de todo ese sacrificio que hicimos en silencio. Le dedico el campeonato a mi hijo, a toda mi familia, a la gente que siempre estuvo, realmente a mi abuelita que tiene 104 años, que también me dijo que iba a salir campeón, así que también para ella”.

El doblete de Cecilio Domínguez en la final puso fin a una sequía goleadora de casi tres meses. Su último tanto había sido precisamente ante el mismo rival, General Caballero de Juan León Mallorquíbn, el pasado 13 de septiembre, en un encuentro correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Más allá de sus goles, el ofensivo paraguayo fue una pieza clave en la generación de juego de su equipo. En la temporada, su principal aporte radicó en las asistencias, sumando un total de 12 pases de gol. De estos, siete fueron en el último Campeonato Clausura, a los que se suman tres en el Apertura y dos en la Copa Libertadores. Su cuota personal de gol se cierra con 9 tantos en la temporada, siendo los dos de la Supercopa la cereza del postre en un momento decisivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy