Cerro Porteño, con las anheladas conquistas

Son trofeos con significados distintos para Cerro Porteño. El primero claramente de mayor importancia, al ser un campeonato, más el siguiente que se presenta como galardón para un cierre de temporada enteramente azulgrana.

En poco tiempo, el entrenador uruguayo Jorge Bava llegó al doblete, después de haber conquistado en el primer semestre la corona colombiana con el Independiente Santa Fe.

Bajo la conducción del charrúa, el Ciclón no perdió un solo partido en tiempo normal, sí en penales, que en términos estadísticos se computa como empate.

Siete triunfos y cuatro igualdades, la marca de Bava en “la mitad más uno”, con la que tiene elevadas expectativas para la temporada 2026, siendo el mayor desafío la Copa Libertadores.

* A ponerse al día. Luego de la resaca por los festejos seguidos, a la dirigencia de Juan José Zapag le toca la misión de honrar las deudas, con los componentes del plantel por los logros y para levantar la sanción de inhibición que pesa sobre el club por demandas interpuestas en la FIFA.

Cerro debe pagar unos 400.000 dólares al argentino Sarmiento por Jonathan Torres, cerca de US$ 300.000 a Claudio Aquino y alrededor de US$ 600.000 al Bolívar por Francisco da Costa.