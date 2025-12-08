Cerro Porteño
08 de diciembre de 2025 - 16:31

Iturbe confirma que rechazó una oferta importante: “tenía ese sueño de campeonar con Cerro”

Juan Manuel Iturbe, máximo goleador de Cerro Porteño, pieza clave para que el Ciclón conquiste el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay.
El delantero y una de las figuras clave en la obtención del Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay, Juan Manuel Iturbe, reveló en una entrevista con Cardinal Deportivo la importante oferta económica que recibió desde el fútbol árabe al inicio del segundo semestre de la temporada. El máximo goleador de Cerro Porteño explicó por qué decidió priorizar el proyecto deportivo del Ciclón por encima de la propuesta extranjera, aun cuando la cifra era considerable.

Por ABC Color

Al ser consultado sobre si recibió una oferta importante y optó por quedarse en Cerro Porteño, “Prócer” confirmó la situación: “Así mismo, fue al inicio ya de esta Clausura, se dio la posibilidad de una oferta en Arabia, que era muy buena, lo charlamos muchísimo con los directivos, ellos desde un principio no querían que me vaya porque ya iba a empezar, creo que la Copa Libertadores [octavos de final contra Estudiantes de La Plata], ya también empezaba el torneo Clausura y ellos digamos que se pusieron todo como para que yo también pueda quedarme”.

El delantero azulgrana enfatizó que su deseo personal de ser campeón con el club fue el factor determinante, superando la tentación de la “jugosa oferta”. “Pero más allá de eso yo tenía las intenciones de poder quedarme, yo tenía ese sueño que era de campeonar con Cerro y no podía abandonar el barco, porque para mí hubiese sido fácil decir, ‘bueno, si no me quieren dejar salir no entreno más, no juego más y ustedes me pagan mi salario y ya está’, pero desde un principio no fue ese el motivo para quedarme, sino también esas ganas que yo quería, desde un principio pensé siempre en quedarme en Cerro y no en irme pese a la jugosa oferta que tenía en mano”.