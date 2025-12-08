Juan Manuel Iturbe: “Nos sacamos una mochila muy pesada”

El atacante azulgrana se refirió a cómo el equipo superó los momentos más complicados del campeonato: “No fue nada fácil, nosotros sufrimos muchísimo, cuando las cosas no van bien, lo único que queda es el grupo, Y creo que eso fue una de las cosas claves que nosotros teníamos de nunca tirar la toalla, como se dice, Entonces, yo más que nada por los títulos que obtuvimos esta semana, yo creo que tengo que destacar los seres humanos que tenemos ahí dentro”.

Iturbe reconoció que, ante la presión y el cambio de cuerpo técnico (con la llegada de Jorge Bava), la prioridad dejó de ser el juego estético para enfocarse puramente en los resultados. “Ya se venía el cambio de cuerpo técnico, era nuevo, como te digo nosotros ya como grupo nos propusimos que ya no iba más importar jugar bien o jugar mal, lo único que iba a importar de acá hasta el final del campeonato era ganar los partidos, entrar con esa mentalidad ganadora. Entonces yo creo que eso influyó muchísimo en nosotros como grupo, esas cosas por ahí no se ven, pero nosotros como grupo dijimos, sea el que tenga que venir o se si se quedaba Achucarro, acá nosotros tenemos que salir a ganar jugando bien, jugando mal, como sea, pero era solo ganar”.

El delantero no esquivó el tema de la pesada crítica que cargó el equipo durante la temporada, especialmente por los partidos importantes que no lograban ganar. “A nosotros nos criticaban mucho por el hecho de que no podíamos ganar los partidos importantes, esas cosas nosotros consumíamos, decíamos por qué no se nos dan las cosas y nosotros tenemos un altísimo plantel, comparando cada jugador con el equipo rival, nosotros éramos muy superiores, de por ahí no nos salían las cosas, pero sí, yo creo que nos sacamos una mochila muy pesada porque sabíamos a lo que nos jugábamos, sabíamos que no podíamos fallar, estábamos creo que a tres puntos de Guaraní, con esa ventaja deportiva que teníamos, y yo creo que no podíamos fallar, obviamente todos queremos jugar bien, pero eso ya mucho no importaba, lo que importaba era entrar, ganar”

Finalmente, el goleador azulgrana destacó la figura del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien llegó al club con un mensaje claro y directo para sus dirigidos. “Jorge nos dio esas ganas que nosotros necesitábamos. También mucha motivación, porque cuando él llegaba, nosotros teníamos ya una idea de juego, pocas cosas fue cambiando. Llegó en la primera charla que tuvimos acá, y dijo ‘hay que ganar todo, yo vine acá por ustedes, yo estaba en un equipo donde estaba tranquilo, no tenía esa necesidad, pero a mí me llamó Cerro, vi la ocasión en la que estábamos y para mí era una perfecta ocasión para poder agarrar a este equipo y sacarlo campeón. Acá salimos campeón como sea, no va a importar jugar bien’, como él mismo lo dice, no va a importar jugar bien, pero acá salimos campeones. ‘Las tres copas nos llevamos’, lastimosamente nos llevamos dos, pero llegamos al objetivo que era ganar el Clausura y la Supercopa también”.

