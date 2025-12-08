Juan Iturbe sobre los premios: “Vacío le dejamos al presi”

Al ser consultado sobre si esperaban un “premio doble” por el éxito, Iturbe respondió con humor a la pregunta que hace referencia al presidente del Ciclón, Juan José Zapag: “Yo creo que en dos semanas el Presi vendió, esos tanques que tenía ahí guardados, los combustibles y todo eso que tenía guardado para su para su futuro. Yo creo que sacó todo eso porque vacío le dejamos”.

El delantero destacó que el compromiso de la directiva y la comisión de fútbol fue constante, y aseguró que la motivación principal del plantel era la gloria deportiva. “De hecho siempre están esas cosas, no solo él, sino también todos los que integran la comisión directiva, Miguel Carrizosa, Juan Carlos Petengil. Son ellos siempre los que están ahí presentes, y obviamente yo creo que la gloria no tiene precio. Y nosotros ya no es que jugábamos mucho en pensar, ‘bueno, ganamos hoy, vamos a tener premio triple, ganamos el próximo contra Libertad, nos van a dar esto’”.

El “Prócer” explicó que, una vez fijado el objetivo principal, los premios pasaban a ser una consecuencia del éxito. “Nosotros ya entrábamos con el objetivo claro que era ganar el campeonato. Obviamente después ya vienen todos solos, ya te tiran nomás ya, ‘bueno, toma’. Entonces nosotros de por ahí jugábamos ya sabiendo, había tanto, bueno, hay esto. Después venían, ganábamos los partidos, bueno, hay más que eso. Entonces nosotros ya de por ahí no jugábamos más con eso. Nuestro objetivo era el campeonato, ganar el campeonato y después bueno, si nos daban, nos daban”.

Finalmente, el goleador fue consultado sobre la camioneta 0 km. obsequiada por Miguel Carrizosa al plantel por los logros, deslizando una broma sobre quien posee la llave, el capitán Víctor Gustavo Velázquez. Iturbe sugirió, en tono jocoso, que el sorteo nunca se llevó a cabo. “Y eso es lo que dijo Gustavo, pero para mí se está haciendo el boludo y va a llevar él la camioneta. Porque dice, vamos a sortear, vamos a sortear todo, pero nunca hubo sorteo, nunca hubo nada. Para mí que ya llevó ya luego a su valle la camioneta”.