Cerro Porteño, con asambleas seguidas

La primera convocatoria en Cerro Porteño es para el sábado 24, a las 08:00. En este acto, de carácter extraordinario, deliberativo, para el tratamiento, aprobación o rechazo del balance del ejercicio 2025, el último de la era Juan José Zapag.

Los votaciones en “la mitad más uno” serán el sábado 31, de 07:00 a 17:00, en La Nueva Olla, con cuatro candidatos en pugna por la presidencia, Carlos Rejala, Rubén Recalde, Blas Reguera y Luis Rojas.

Las recientes conquistas, el torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay, calmaron las aguas en el campamento azulgrana y hacen que el proselitismo se desarrolle hasta aquí con normalidad. El futuro de la institución lo definirá la masa societaria. Los requisitos para votar son tres años de antigüedad y estar al día con los pagos.

* Ofrecido. La carpeta del atacante Gabriel Ávalos Stumpfs (35), del Independiente de Avellaneda y con 21 partidos con la selección nacional, llegó a la secretaría del Ciclón, “por las dudas”. El itapuense, con contrato con el club argentino hasta fines del 2026, vería con buenos ojos la llegada a un grande de nuestro balompié, aunque la tendencia es su continuidad en el Rojo.

* Copa Libertadores. El sorteo para la edición 67 de la máxima competencia de la Conmebol será el próximo jueves 18 en Luque, a las 12:00. El Ciclón disputará el certamen por cuadragésimo séptima ocasión.