Cerro Porteño
10 de diciembre de 2025 - 18:33

Cerro Porteño, con asambleas seguidas

Autoridades de Cerro Porteño, durante la asamblea extraordinaria del pasado sábado 6, para la aprobación del balance 2024.
Autoridades de Cerro Porteño, durante la asamblea extraordinaria del pasado sábado 6, para la aprobación del balance 2024.Gentileza

Cerro Porteño tendrá dos asambleas seguidas en enero, una para el tratamiento de la marcha financiera del club y la otra para la elección de nuevas autoridades.

Por ABC Color

La primera convocatoria en Cerro Porteño es para el sábado 24, a las 08:00. En este acto, de carácter extraordinario, deliberativo, para el tratamiento, aprobación o rechazo del balance del ejercicio 2025, el último de la era Juan José Zapag.

Lea más: Totín Amarilla, al quirófano

Los votaciones en “la mitad más uno” serán el sábado 31, de 07:00 a 17:00, en La Nueva Olla, con cuatro candidatos en pugna por la presidencia, Carlos Rejala, Rubén Recalde, Blas Reguera y Luis Rojas.

Las recientes conquistas, el torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay, calmaron las aguas en el campamento azulgrana y hacen que el proselitismo se desarrolle hasta aquí con normalidad. El futuro de la institución lo definirá la masa societaria. Los requisitos para votar son tres años de antigüedad y estar al día con los pagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Ofrecido. La carpeta del atacante Gabriel Ávalos Stumpfs (35), del Independiente de Avellaneda y con 21 partidos con la selección nacional, llegó a la secretaría del Ciclón, “por las dudas”. El itapuense, con contrato con el club argentino hasta fines del 2026, vería con buenos ojos la llegada a un grande de nuestro balompié, aunque la tendencia es su continuidad en el Rojo.

* Copa Libertadores. El sorteo para la edición 67 de la máxima competencia de la Conmebol será el próximo jueves 18 en Luque, a las 12:00. El Ciclón disputará el certamen por cuadragésimo séptima ocasión.