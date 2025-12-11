Víctor Agüero y la planificación de Cerro Porteño, apuntando al 2026

El directivo azulgrana aseguró que Diego Huerta tendrá la responsabilidad de seguir adelante con la planificación ya establecida. La selección de las incorporaciones quedará exclusivamente a cargo del DT con el trabajo que realizará el Jefe de Scouting en cuanto al informe de los jugadores (en los puestos necesarios) que presente al Cuerpo Técnico y a los miembros del Departamento Fútbol.

Agüero explicó la metodología de trabajo: “Jorge (Bava) y Gabriel (Wainer) ya venían trabajando y ya hay una hoja de ruta a seguir. Diego Huerta ya tiene todo analizado, ya ha analizado a los jugadores, ya tiene analizado totalmente los perfiles que busca el cuerpo técnico y vamos a ponernos a trabajar nosotros, lo que sea económico o de posibilidades”.

Respecto a las posiciones que buscarán potenciar, el vicepresidente detalló que la prioridad estará en el sector ofensivo y en el mediocampo: “En la delantera, creo que nos faltó algo de finalización, creemos, también el tema de las lesiones de Sergio (Araújo), la operación de Totín (Luis Amarilla), que vamos a incorporar delantero, algún volante box to box que fue algo que quedó pendiente ya en junio, que teníamos en carpeta, nos pudimos cerrar lo que nos interesaba, se suplió eso con Jorge Morel que terminó haciendo goles y cumpliendo esa función sin tener sus principales características y probablemente algún volante por fuera o extremos, pero más que eso no creo”.

Agüero también fue consultado sobre la posible vuelta de dos jugadores emblemáticos de la institución que se encuentran libres, Sobre el ofensivo Óscar Romero, el directivo afirmó: “Óscar es un amigo nuestro, hablamos siempre, tenemos muy buena relación, tendría que decidir el momento de volver a Paraguay, el día que decida volver a Paraguay siempre va a ser una opción para Cerro, pero pasa más por la decisión suya de querer volver al país, como en su momento tomó Juan Iturbe, como en su momento tomó Cecilio Domínguez, como en su momento tomó Bruno Valdez. Si él está en condiciones de decidir venir al país, vamos a hacer el esfuerzo, pero es un tema que se va a seguir viendo con pasar de los días, y no es fruto de una planificación, estamos obligado a planificar el perfil de los jugadores y luego si lo podemos tener lo traemos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a Matías Rojas, el directivo azulgrana mantuvo una postura similar, apelando a la voluntad del jugador: “Lo mismo que Óscar Romero, Matías es un amigo, tuvimos un pleito judicial, lastimosamente no se le cumplió en ese momento, este año tuvimos muchas conversaciones, arreglamos con él, se mostró muy predispuesto, siempre está siguiendo lo que pasa en Cerro, pero bueno, tiene una carrera afuera, tiene hijos chicos, es muy joven todavía, entonces va a depender mucho de la voluntad que él tenga. Por supuesto, como hijo del club, como jugador campeón del club, jugador que fue transferido también por el club, por supuesto tiene las puertas abiertas para devolver el momento que él considere”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, Víctor Agüero se refirió al estatus adquirido por el arquero Roberto “Gatito” Fernández, quien tiene contrato vigente: “Gatito va a hacer lo que él quiera, él tiene las puertas del club abiertas, él tiene contrato con el club, si decide quedarse nosotros, encantados que se quede. Luego pelará el puesto, ya es una cuestión técnica, nosotros no influimos ahí, y si también nos pide salir, por supuesto le vamos a facilitar todas las condiciones para que él salga si quiere ir a jugar y necesite un minuto. Roberto Fernández se ganó el derecho a tomar esa decisión”.