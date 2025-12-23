Cerro Porteño
Jorge Bava sobre Santiago Mosquera: “Traemos a un jugador en muy buen momento”

El extremo colombiano Harold Santiago Mosquera Caicedo, de 30 años, es la primera incorporación presentada oficialmente por Cerro Porteño.
El mercado de pases en Barrio Obrero comienza a moverse bajo la planificación de su cuerpo técnico. Hasta el momento, Cerro Porteño, el Supercampeón del fútbol paraguayo concretó una incorporación para la temporada venidera: se trata del extremo colombiano Harold Santiago Mosquera Caicedo, de 30 años, quien llega como un pedido exclusivo del entrenador azulgrana Jorge Bava.

Por ABC Color

La llegada del futbolista cafetero responde a una estrategia liderada por el técnico uruguayo, quien lo dirigió recientemente en Independiente Santa Fe de Bogotá. En el conjunto colombiano, ambos forjaron una relación profesional exitosa que culminó con la obtención del título del torneo Apertura 2025. Debido a que el estratega charrúa conoce a la perfección las capacidades del atacante, solicitó expresamente su concurso para esta nueva etapa en el “Ciclón”.

El equipo ya acordó la contratación del cafetero, en quien Bava deposita su confianza: “Es una petición mía”, confesó el DT sobre el fichaje del colombiano. “Su nivel ha ido creciendo constantemente, traemos a un jugador en muy buen momento, se dio la particularidad de que también necesitábamos tener más jugadores en la ofensiva y creo que nos puede aportar mucho”.