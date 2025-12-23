Jorge Bava sobre Santiago Mosquera: “Traemos a un jugador en muy buen momento”

La llegada del futbolista cafetero responde a una estrategia liderada por el técnico uruguayo, quien lo dirigió recientemente en Independiente Santa Fe de Bogotá. En el conjunto colombiano, ambos forjaron una relación profesional exitosa que culminó con la obtención del título del torneo Apertura 2025. Debido a que el estratega charrúa conoce a la perfección las capacidades del atacante, solicitó expresamente su concurso para esta nueva etapa en el “Ciclón”.

El equipo ya acordó la contratación del cafetero, en quien Bava deposita su confianza: “Es una petición mía”, confesó el DT sobre el fichaje del colombiano. “Su nivel ha ido creciendo constantemente, traemos a un jugador en muy buen momento, se dio la particularidad de que también necesitábamos tener más jugadores en la ofensiva y creo que nos puede aportar mucho”.