Jorge Bava, el coleccionista de títulos que revoluciona el continente

“Tenemos la excepción de México”, dijo Bava en una entrevista telefónica con EFE al recordar los diez meses que estuvo al frente del León de la Liga MX, donde su equipo se desempeñó de manera discreta tras ganar siete partidos, empatar otros siete y perder nueve en 2024.

Aunque se fue en blanco de México, de esa experiencia Bava rescata el aprendizaje, mientras se queda con los buenos resultados obtenidos en Uruguay —donde levantó cinco títulos con el Liverpool—, Colombia y Paraguay, un país en el que ya vivió y ganó como jugador en el ahora lejano 2007 con Libertad.

“Ha sido un gran inicio en otro rol dentro del fútbol en apenas 4 años y medio, fueron buenas experiencias, los equipos han competido en gran nivel y han logrado cosas importantes”, añadió al repasar su andar en los banquillos.

Bava cree que este éxito cosechado en sus primeros años como entrenador está estrechamente vinculado a las buenas plantillas con las que ha contado hasta ahora. “Soy un beneficiado por los jugadores que he tenido, por el carácter que han tenido a la hora de definir cada torneo y obviamente que sí, tendré mi virtud de participar en esos logros que fueron todos diferentes”, apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De igual forma, destacó la buena energía del vestuario, ese “intangible del fútbol”, como una de las variables fundamentales de su éxito. “Había un ambiente que se percibía indescriptible, un convencimiento, y cuando el equipo está convencido, creo que puede llegar a grandes cosas. Es algo que destaco, que fue un patrón en los 3 equipos en los que fui campeón”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El reto de la Copa Libertadores

El DT afirmó a EFE que en el fútbol el éxito “es efímero” y siempre se debe aspirar a ganar. Es por ello que ya alista el 2026 de Cerro Porteño, club con el que espera revalidar los títulos de 2025 y ser protagonista en la Copa Libertadores del año entrante, un torneo que históricamente ha sido esquivo para la institución azulgrana.

Tras participar en 47 ediciones, Cerro Porteño no ha podido llegar siquiera a la final de este torneo, aunque ha disputado las semifinales en seis oportunidades, la última de ellas en 2011.

Fuente: EFE