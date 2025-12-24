Brindis, ocho copas y polémica, en el mensaje de Juan José Zapag

La pieza audiovisual utilizó como hilo conductor la melodía de “Después de Ti”, el clásico de Alejandro Lerner, cuya letra sugiere un escenario de vacío tras la partida. Mientras la música sonaba de fondo, el máximo directivo, quien estará como invitado en el programa “Esto es Cerro” aprovechó el espacio para dirigirse a la afición en vísperas de las festividades. El mensaje combinó el tono festivo con una fuerte carga de identidad institucional desde el corazón del club.

“Queridos amigos cerristas, a ‘La Mitad Más Uno’ del país, en este día especial les saludo afectuosamente con un abrazo ciclónico y un abrazo de gol, deseándoles una Feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, bendiciones para la familia”, reza la primera parte. Estas palabras buscaron acercar posiciones con el socio en un momento de balance anual, en sus últimos días como mandamás en el “Ciclón”.

El Presidente Súper Campeón del Club, Juan José Zapag y un protagónico imperdible...

Desde un exclusivo sector del estadio, el mandamás extendió sus deseos de bienestar para el futuro cercano mientras realizaba un brindis simbólico frente a las cámaras. “A compartir juntos, todos, familias cerristas y no cerristas también, todos los mejores deseos para un venturoso 2026. ¡Salud, siempre esta es la casa de ustedes!”, afirmó refiriéndose a la Nueva Olla y mientras sostenía una copa de vidrio para brindar.

La escenografía del video no fue casual, ya que se grabó en un palco rodeado por los ocho trofeos obtenidos durante la hegemonía de la familia Zapag. El recuento incluye las seis conquistas de Juan José, destacando los recientes éxitos de 2025 (Apertura 2012, Clausura 2013, Apertura 2015, Clausura 2017, Clausura 2025 y Supercopa Paraguay 2025), sumados a las dos estrellas obtenidas bajo la presidencia de Raúl Zapag (Apertura 2020 y Clausura 2021). Esta exhibición buscó reafirmar el peso de una era que dentro de las obras de primer nivel y los, contó con las críticas de gran parte de los aficionados, quienes reclamaban más títulos, a la altura de la popularidad de los aficionados azulgranas.

