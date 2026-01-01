Cerro Porteño, el retorno al barrio

Cerro Porteño, el vigente campeón de nuestro fútbol tendrá fichajes puntuales para cubrir algunas vacancias dejadas por los lesionados que tendrán su tiempo de recuperación, como Luis Amarilla y Sergio Araújo.

A la llegada del extremo colombiano Santiago Mosquera (30) se agregaría la incorporación del volante paraguayo Rubén Lezcano (21), de los registros del Fluminense de Brasil.

Además se encuentra en la carpeta azulgrana el mediocampista Cristhian Paredes (27), últimamente en el Portland Timbers estadounidense.

El entrenador Jorge Bava solicitó a la dirigencia la contratación de un centroatacante. La búsqueda continúa.

Las autoridades y la afición sueñan con la vuelta de los hermanos Romero, Óscar y Ángel (33). Si fuese por una cuestión meramente económica, el regreso no sería posible, pero como este es un año mundialista, los mellizos priorizarían el aspecto deportivo para estar en competencia permanente, bajo la observación del seleccionador Gustavo Alfaro.

La pretemporada se iniciará en la Olla y continuará en Uruguay, durante la disputa de la Serie Río de la Plata.

El martes 13, Cerro Porteño jugará con Huracán de Argentina, en el Parque Saroldi, a las 18:15. El sábado 17 medirá a San Lorenzo de Almagro, en el Parque Viera, a las 20:00.