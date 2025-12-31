Los dos jugadores que Cerro Porteño está cerca de abrochar

Los volantes Rubén Lezcano y Cristhian Paredes son las piezas elegidas por la administración actual para robustecer la plantilla de cara a la próxima temporada. Ambos futbolistas están en el radar prioritario de Barrio Obrero, buscando adelantarse a cualquier otra propuesta que pudiera entorpecer las gestiones que ya están encaminadas. Actualmente, la directiva trabaja para concretar estas transferencias y dar tranquilidad al cuerpo técnico antes de los trabajos oficiales.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el directivo azulgrana, Miguel Carrizosa expresó: “Están encaminados, pero no cerrados, por eso es que preferimos no asegurar. Y también hay otros, entonces, una vez que tengamos todo lo anunciamos. Son lugares que el propio técnico quería, y jugadores que también son la satisfacción del técnico”.

Rubén Lezcano, creativo de 21 años, buscaría en el Ciclón los minutos que no ha podido consolidar en el Fluminense de Brasil recientemente. Con la proximidad de la cita mundialista, el jugador paraguayo ve con buenos ojos retornar al país para recuperar su mejor versión futbolística. Por su parte, Cristhian Paredes llegaría libre tras su paso por el Portland Timbers de la MLS, habiendo rechazado previamente una oferta del Olimpia.

Respecto a la búsqueda de un atacante con características específicas para el área rival, el dirigente Miguel Carrizosa brindó detalles sobre el perfil que solicitó el entrenador. “Estamos también como puesto, a sugerencia del propio profe, en busca de un 9, pero de área. Porque los que tenemos son muy buenos 9, que van, entran al área, salen, etc. Nos vendría bien un 9 bien de área para cuando así el juego lo amerite, para completar el plantel”.

El mayor obstáculo para oficializar estas llegadas sigue siendo la deuda de 1.5 millones de dólares que mantiene al club bajo inhibición de la FIFA. Para saldar este compromiso económico, la directiva analiza seriamente desprenderse de Francisco Da Costa, quien posee ofertas concretas de Arabia Saudita y del fútbol brasileño. El ingreso por la venta del atacante brasileño resultaría vital para levantar la sanción y poder inscribir a los nuevos refuerzos.