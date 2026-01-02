Cerro Porteño: Operativo en marcha

Para el domingo está marcado el viaje de la comitiva de Cerro Porteño a Minga Guazú (Alto Paraná) para la etapa más dura de la preparación física, en las instalaciones del Complejo Internacional del Este.

La pretemporada azulgrana será corta, teniendo en cuenta la participación en la Serie Río de la Plata, en Montevideo, Uruguay.

El martes 13, el Ciclón enfrentará a Huracán en el Parque Saroldi, a las 18:15, mientras que el sábado 17 lidiará con el también argentino San Lorenzo, en el Parque Viera, a las 20:00.

El extremo colombiano Santiago Mosquera (30) se sumará este fin de semana.

La llegada de Rubén Lezcano (21) está prácticamente descartada. El Fluminense aceptó el préstamo del canterano liberteño, quien habría considerado un retroceso la vuelta casi inmediata a nuestro medio.

La dirigencia busca completar el plantel con incorporaciones ofensivas.

El torneo Apertura 2027 se abrirá el próximo viernes 23. El vigente campeón de nuestro fútbol debutará contra Libertad, de local, probablemente el domingo 25.