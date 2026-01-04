Harold Santiago Mosquera, en el Barrio a ritmo de vallenato

La institución preparó un recibimiento original cargado de identidad colombiana para presentar a su su nueva contratación. A través de un video en redes sociales, el club utilizó ritmos de vallenato tradicional. El tema “Me ilusioné” del Binomio de Oro sirvió para musicalizar sus primeras imágenes oficiales del atacante cafetero, quien con un acordeón en sus manos saludó a la afición confirmando que ya se encuentra en Barrio Obrero: “Soy Santiago Mosquera y ya estoy en el Barrio” expresó el jugador .

El fichaje del atacante de 30 años no es una coincidencia dentro del mercado actual. Mosquera llega procedente del Independiente Santa Fe por pedido expreso del entrenador Jorge Bava actualmente. Ambos coincidieron previamente en el fútbol colombiano, donde lograron levantar un título de forma conjunta. Esta confianza previa entre técnico y jugador fue determinante para concretar su arribo al club paraguayo.

¡Mosquera ya está en el Barrio! 🇨🇴🪗🏟️ pic.twitter.com/xflH0o5zmv — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 4, 2026

El estratega charrúa buscaba un perfil específico que conociera su metodología de trabajo con exactitud. Con la llegada de Santiago, Bava recupera a un hombre de su entera confianza para competir por el puesto en la banda izquierda del ataque con Cecilio Domínguez. Se espera que el proceso de adaptación sea veloz gracias a este vínculo profesional previo.

El análisis del rendimiento reciente de Mosquera arroja números positivos, con antecedentes que podrían ser útiles para la delantera cerrista. Durante el año 2025, el extremo disputó un total de 52 compromisos oficiales. En ese periodo logró marcar 9 goles y repartir 11 asistencias a sus antiguos compañeros de “Los Cardenales”.

