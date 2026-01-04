La lista de viajeros de Cerro Porteño para la parte fuerte de la pretemporada

La nómina de viajeros está compuesta por un total de 39 futbolistas elegidos por el cuerpo técnico. Entre las principales novedades resalta el regreso de Fabrizio Jara tras su paso a préstamo por Nacional. Asimismo, el extremo colombiano Santiago Mosquera ya se acopló al grupo como la flamante primera incorporación del actual mercado de pases. Destaca también la fuerte apuesta por la cantera, con la inclusión de varios juveniles en la lista.

La agenda azulgrana contempla un primer duelo amistoso el viernes 9 de enero frente al Atlético 3 de Febrero de Ciudad del Este. Tras completar la etapa en el Este, el equipo viajará el lunes 12 de enero hacia Uruguay. En tierras charrúas, el “Ciclón” participará en la serie Río de la Plata con dos compromisos de jerarquía. Los rivales confirmados para los días martes 13 y sábado 17 de este mes son los clubes argentinos Huracán y San Lorenzo de Almagro, respectivamente.

Pese al buen ambiente, el grupo lamenta las ausencias por lesión de Luis “Totín” Amarilla y Sergio Araújo. El delantero paraguayo fue intervenido del tobillo y tendrá un periodo de recuperación de al menos tres meses. Por su parte, el argentino Araújo será baja por medio año tras someterse a una cirugía en la rodilla. Ambos atacantes acompañan a la delegación en el CIDE para continuar con sus respectivos procesos de rehabilitación y “hacer grupo”.

La lista de promesas que buscan un lugar en el primer equipo incluye nombres como Matías Vera y Kevin Vargas. También fueron parte de la delegación Carlos Franco, Édgar Páez, Darío Espínola, Édgar Bobadilla y Nelson Eliseche. El grupo de juveniles lo completan Mauricio de Carvalho, Jorge Marcelino, Amín Cristaldo y Carlos Zárate. Todos ellos intentarán aprovechar los minutos en los amistosos para entrar en la consideración del entrenador Jorge Bava.

La lista de viajeros del entrenador azulgrana Jorge Bava