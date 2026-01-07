Cerro Porteño: El Ciclón avanza en su preparación

El corto tiempo disponible hace que las tareas físicas en Cerro Porteño se mezclen con los picados futbolísticos.

Para el sábado está previsto el partido de práctica con el esteño 3 de Febrero, luego del cual se producirá el viaje de retorno a Asunción para una jornada de descanso.

La delegación azulgrana viajará el lunes a Uruguay para animar dos partidos en Montevideo, en el marco de la serie Río de la Plata.

El vigente campeón de nuestro fútbol enfrentará el martes 13 al argentino Huracán, en el estadio Parque Saroldi, a las 18:15. Las entradas tendrán un costo aproximado de 15 dólares.

La siguiente presentación internacional está fijada para el sábado 17 frente a San Lorenzo de Almagro, en el Parque Viera, a las 20:00.

La temporada oficial se abrirá el viernes 23 del mes en curso. El Ciclón tendrá un duro estreno, frente a Libertad, de Francisco Arce, en La Nueva Olla. El “match” se disputaría el domingo 25.