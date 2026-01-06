Cerro Porteño: Visa para el Gatito

El “Gatito” Roberto Junior Fernández, quien había iniciado el 2025 como titular de Cerro Porteño, está en el interés del New York RB, club en el que militó hasta hace poco el también integrante de la selección paraguaya Carlos Coronel, fichado por el São Paulo.

La salida de Fernández del Ciclón es prácticamente obligatoria. Necesita competir con regularidad para ser considerado por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

En “la mitad más uno”, el titular es el argentino Alexis Martín Arias, quien debería volver a arrancar la temporada como “1”, caso en el cual “Gatito” quedaría en la banca de expectativas.

El argentino Tomás Canteros, últimamente en Tembetary, aparece como una opción de concretarse la marcha de Fernández.

El sábado, el Ciclón enfrentará al 3 de Febrero de Ciudad del Este en Minga Guazú, en un amistoso matinal.