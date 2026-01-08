Jorge Bava: “Gatito Fernández está compitiendo cabeza a cabeza con Arias”

Al ser consultado sobre el futuro del portero y si el club saldría a buscar un reemplazo ante una eventual salida, Bava fue claro sobre la postura actual: “Gatito Fernández, hasta ahora hablamos con él, él está firme con nosotros, estamos muy contentos con los arqueros que tenemos. Creo que, un poco a lo que le dije hoy a él, quiero conformar un plantel con dos jugadores de calidad, de trayectoria, por puestos, que compitan entre sí, con un tercer plantel o equipo con jugadores de la casa, juveniles. Roberto Fernández, hoy está compitiendo cabeza a cabeza con Arias, esa posición, así que hasta ahora está con nosotros”.

Por otra parte, el estratega uruguayo analizó casos específicos de futbolistas que regresan o que analizan su continuidad, como Fabrizio Jara, Alan Soñora y Abel Luciatti. Respecto al volante que retorna de la Academia, señaló: “El caso de Fabrizio, tuvo una gran semana con el resto de los compañeros y lo vamos a evaluar en cuanto tenga posibilidad de evaluarlo porque creo con que los trabajos que hemos hecho hasta hoy de repente sería injusto de mi caso evaluarlo”. En cuanto a la situación de Soñora y Luciatti, aclaró que entran en una categoría distinta por la reglamentación: ”El caso de Alan y de Luciatti son dos casos diferentes porque son casos con cupos (de extranjeros). Están haciendo la pretemporada con nosotros y vamos a ver cómo también evaluaremos a final de este microciclo”.

Finalmente, Jorge Bava se refirió al futuro de otros integrantes del plantel, dejando abierta la puerta a posibles salidas para aquellos que no tengan espacio asegurado en su esquema principal. “Creo que estos días nos van a servir para tomar decisiones y tomar las mejores decisiones, primero para nosotros, para lo que creamos conveniente para competir este semestre. Y bueno, dentro de algún caso en especial que de repente podamos nosotros visualizar previamente que puedan tener pocos minutos, tomaremos alguna decisión. Pero queremos darle la oportunidad a todos desde cero, de que todos se muestren y primero tomar la mejor decisión para Cerro este año. Y obviamente que también en caso de jugadores que no puedan llegar a tener minutos, quizás puedan salir a préstamo”, concluyó el entrenador del Ciclón.