08 de enero de 2026 - 16:41

Jorge Bava: “Gatito Fernández está compitiendo cabeza a cabeza con Arias”

El portero azulgrana Roberto "Gatito" Fernández junto algunos de sus compañeros en la pretemporada de Cerro Porteño, que se lleva a cabo en el Complejo Internacional del Este.
Desde el Complejo Internacional del Este (CIDE), donde Cerro Porteño intensifica sus trabajos de pretemporada, Jorge Bava se refirió sobre uno de los temas que más inquieta al hincha azulgrana: la continuidad de Roberto “Gatito” Fernández. El estratega del Supercampeón paraguayo abordó los rumores que sitúan al portero fuera de la institución en busca de los minutos necesarios para blindar su convocatoria a la próxima Copa del Mundo.

Por ABC Color

Al ser consultado sobre el futuro del portero y si el club saldría a buscar un reemplazo ante una eventual salida, Bava fue claro sobre la postura actual: “Gatito Fernández, hasta ahora hablamos con él, él está firme con nosotros, estamos muy contentos con los arqueros que tenemos. Creo que, un poco a lo que le dije hoy a él, quiero conformar un plantel con dos jugadores de calidad, de trayectoria, por puestos, que compitan entre sí, con un tercer plantel o equipo con jugadores de la casa, juveniles. Roberto Fernández, hoy está compitiendo cabeza a cabeza con Arias, esa posición, así que hasta ahora está con nosotros”.

Por otra parte, el estratega uruguayo analizó casos específicos de futbolistas que regresan o que analizan su continuidad, como Fabrizio Jara, Alan Soñora y Abel Luciatti. Respecto al volante que retorna de la Academia, señaló: “El caso de Fabrizio, tuvo una gran semana con el resto de los compañeros y lo vamos a evaluar en cuanto tenga posibilidad de evaluarlo porque creo con que los trabajos que hemos hecho hasta hoy de repente sería injusto de mi caso evaluarlo”. En cuanto a la situación de Soñora y Luciatti, aclaró que entran en una categoría distinta por la reglamentación: ”El caso de Alan y de Luciatti son dos casos diferentes porque son casos con cupos (de extranjeros). Están haciendo la pretemporada con nosotros y vamos a ver cómo también evaluaremos a final de este microciclo”.

Finalmente, Jorge Bava se refirió al futuro de otros integrantes del plantel, dejando abierta la puerta a posibles salidas para aquellos que no tengan espacio asegurado en su esquema principal. “Creo que estos días nos van a servir para tomar decisiones y tomar las mejores decisiones, primero para nosotros, para lo que creamos conveniente para competir este semestre. Y bueno, dentro de algún caso en especial que de repente podamos nosotros visualizar previamente que puedan tener pocos minutos, tomaremos alguna decisión. Pero queremos darle la oportunidad a todos desde cero, de que todos se muestren y primero tomar la mejor decisión para Cerro este año. Y obviamente que también en caso de jugadores que no puedan llegar a tener minutos, quizás puedan salir a préstamo”, concluyó el entrenador del Ciclón.