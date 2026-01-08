Jorge Bava: “Mantener la base es nuestro primer refuerzo”

El charrúa comenzó reflexionando sobre lo vivido el año anterior y la importancia de este periodo de reacondicionamiento: “Lo que urgía era competir, ganar y lograr los objetivos que por suerte se lograron. Ahora, este tiempo después del descanso nos vino muy bien para ocuparnos de lo importante. Es un semestre muy ajetreado en cuanto a muchos partidos, con objetivos muy claros. Creo que estos días acá no fueron muchos, pero vinieron bien en todo sentido para acumular trabajo. La semana que estamos acumulando mucho trabajo, conocimiento de las piezas nuevas, jugadores que volvieron, que llegaron. Y creo que hasta ahora te puedo decir que fue una semana más que productiva”.

Uno de los puntos clave para el Ciclón este año será la gestión de la normativa del juvenil sub-19, un aspecto que el técnico uruguayo asegura tener bajo control gracias al seguimiento realizado en las formativas. “Con respecto a la regla juvenil, por suerte ya teníamos un trabajo hecho previo con el profe Diego Martínez, después con Jorge Achucarro, de la cual nosotros creímos en ellos. Seguramente incorporemos algunos más cuando se reduzca el plantel. Y tratar de tener la idea de tener jugadores en todas las líneas disponibles y viendo el mejor momento de ellos, para ver quién lo cumple y viendo el momento del equipo, creo que han tenido un crecimiento muy grande”, explicó.

Respecto al mercado de pases, en conductor azulgrana fue enfático en que la prioridad absoluta era la continuidad del grupo que alcanzó la gloria en segundo semestre del 2025. “El primer refuerzo era mantener la base lo más posible del equipo que terminó, creo que ahí tenemos una gran ventaja. Casos puntuales, como la lesión de Sergio Araújo y ‘Totín’ Amarilla, que no van a arrancar con nosotros el año en cuanto a competencia. Pudimos mantener la gran base, creo que eso es importante. Pero bueno, el mercado recién comienza y obviamente alguno está sujeto a eso, pero de mantenerse la base del año pasado, creo que ahí tenemos el primer refuerzo. Después sí, seguimos trabajando para conformar un plantel más competitivo aún”, señaló.

En cuanto a la arquitectura de su plantilla, el entrenador detalló su metodología de trabajo: “Mi idea es tener dos jugadores por línea de categoría que compitan internamente entre sí con un tercer plantel de juveniles para ir formándolos, y obviamente que van a tener minutos por el tema de la regla. Y bueno, en eso estamos trabajando. Hasta ahora el único refuerzo que vino fue el que todos conocemos de Harold Santiago Mosquera, que está muy contento adaptándose muy bien al grupo”.

