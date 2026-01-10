El mundo del fútbol se une al duelo por la partida de Mario César Jacquet

El Club Cerro Porteño, institución con la que logró su único título como entrenador, recordó su legado con un emotivo mensaje: “Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Mario César Jacquet, Ex Jugador y Entrenador campeón con el Ciclón. Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados”.

Lea más: Fallece Mario César Jacquet, referente del fútbol paraguayo, a los 79 años

Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Mario César Jacquet, Ex Jugador y Entrenador campeón con el Ciclón.



Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados. pic.twitter.com/fevzrlbQI6 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 10, 2026

Por su parte, la cuenta oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol también se pronunció para despedir al estratega que supo comandar los procesos formativos de la selección nacional: “Lamentamos la sensible partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol, incluyendo a la Albirroja Sub 20. Desde la matriz del fútbol paraguayo, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. ¡Hasta siempre, profe!”.

Lamentamos la sensible partida de Mario César Jacquet, exjugador y entrenador de varios equipos de nuestro fútbol, incluyendo a la @Albirroja Sub 20.



Desde la matriz del fútbol paraguayo, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos.



¡Hasta siempre,… pic.twitter.com/ETwGmxDhs0 — APF (@APFOficial) January 10, 2026

El impacto de su fallecimiento trascendió fronteras, llegando hasta España, donde Jacquet desarrolló una parte fundamental de su carrera. El Real Oviedo, club donde militó entre 1972 y 1977, lo homenajeó expresando: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario César Jacquet Martínez, jugador del Real Oviedo durante las temporadas 72 a 77. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. DEP”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario César Jacquet Martínez, jugador del Real Oviedo durante las temporadas 72 a 77.



Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos.



DEP 💙 pic.twitter.com/IbcQGlz4uW — Real Oviedo (@RealOviedo) January 10, 2026

Asimismo, el Real Valladolid, equipo cuyos colores defendió entre 1977 y 1981, se sumó a las muestras de dolor recordando su aporte histórico para la institución pucelana: “El Real Valladolid, de luto por el fallecimiento de Mario Jacquet, jugador blanquivioleta entre 1977 y 1981, y uno de los artífices del ascenso a Primera logrado en la campaña 79/80. Nuestro más sincero pésame para familiares y amigos. D.E.P”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Real Valladolid, de luto por el fallecimiento de Mario Jacquet, jugador blanquivioleta entre 1977 y 1981, y uno de los artífices del ascenso a Primera logrado en la campaña 79/80. Nuestro más sincero pésame para familiares y amigos. D.E.P. — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 10, 2026

Finalmente, el Elche Club de Fútbol, donde el paraguayo cerró su etapa en el balompié español entre 1981 y 1983, manifestó su pesar por la pérdida del exdefensor: “El Elche Club de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Mario Jacquet. El Club quiere trasladar su más sincero pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo su cariño en estos momentos de dolor. Descanse en paz”.