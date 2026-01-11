Cerro Porteño: Vegetti, fichaje estelar

El atacante Pablo Vegetti llegaría este lunes al país para las pruebas médicas y la firma del contrato por tres temporadas con Cerro Porteño. Será uno de los futbolistas de más elevado salario del medio.

El goleador viene de militar en el Vasco da Gama, con el que disputó las tres últimas ediciones del Brasileirão, probablemente el segundo torneo más competitivo del mundo, detrás de la Premier League inglesa.

* Viaje en chárter. La comitiva cerrista se traslada este lunes a Montevideo para participar de la Serie Río de la Plata, que ya se encuentra en pleno desarrollo. El desplazamiento será en vuelo privado, a las 16:00. El arribo está previsto para las 17:45 y el sitio de hospedaje será el hotel Radisson Victoria Plaza.

Para el martes está marcado el estreno del Ciclón, que será contra el argentino Huracán, en el estadio Parque Saroldi, a las 18:15.

La segunda presentación fue fijada para el sábado 17 frente al San Lorenzo de Almagro, en el Parque Viera, a las 20:00.

La organización establece que los técnicos podrán hacer hasta siete cambios en tres ventanas, aunque existe la posibilidad que los clubes se pongan de acuerdo para llegar hasta 11 sustituciones, también en tres paradas.