Cerro Porteño: Blas Riveros, inamovible

De momento, el lateral izquierdo Blas Rimeros es considerado inamovible en Cerro Porteño, salvo que aparezca un ofrecimiento que haga mover el piso a la directiva, que quiere dejar la administración con la casa en orden y con un plantel potenciado en busca de más logros.

Riveros, surgido en Olimpia y con pasado en el suizo Basilea, el danés Brondby y el argentino Talleres de Córdoba, llegó a “la mitad más uno” en julio pasado. Registra 25 presentaciones y un gol con la casaca azulgrana.

El entrenador del Ciclón, Jorge Bava, aclaró que el mediocampista Fabrizio Jara (23) no forma parte de la expedición uruguaya porque se encuentra en la danza de la transferencia y que de no salir el traspaso se sumará nuevamente al grupo. El Icho tiene aún vínculo con Nacional, al que podría regresar.

