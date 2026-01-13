Cerro Porteño inicia la Serie Río de la Plata con un once alternativo

Para este estreno en tierras charrúas, la apuesta del cuerpo técnico apunta a la rotación. Según información del periodista Jorge Izquierdo que cubre las actividades del plantel azulgrana para ABC Cardinal, Bava se habría inclinado por utilizar una formación totalmente alternativa. La decisión técnica implica dar descanso a los futbolistas que terminaron la temporada pasada con el rótulo de titulares, permitiendo que otras variantes del plantel sumen minutos y rodaje competitivo en este examen inicial frente al “Globo”.

La conformación del equipo que saltará al césped del Parque Saroldi refleja esta intención de observar nuevas sociedades. El equipo azulgrana arrancaría con Roberto “Gatito” Fernández en la portería, resguardado por una línea defensiva compuesta por Rodrigo Gómez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo y Guillermo Benítez. En el sector medio, estaría a cargo de Gabriel Aguayo, Robert Piris da Motta, Fabrizio Peralta y Carlos Franco, mientras que el frente de ataque quedaría bajo la responsabilidad de Darío Espínola y Mauricio de Carvalho.

El 11 de Cerro para jugar mañana ante Huracán:



Gatito Fernández

-

Rodrigo Gómez

Lucas Quintana

Rodrigo Melgarejo

Guillermo Benítez

-

Gabriel Aguayo

Robert Piris Da Motta

Fabrizio Peralta

Carlos Franco

-

Darío Espinola

Mauricio de Carvalho

El calendario de preparación ya tiene marcada su siguiente escala para el sábado 17 de enero, fecha en la que Cerro Porteño protagonizará un duelo de azulgranas frente a San Lorenzo de Almagro a las 20:00 en el Parque Viera. Ambos compromisos serán fundamentales para que Jorge Bava termine de afinar detalles y defina las variantes principales antes de encarar los desafíos oficiales del primer semestre de la temporada, en la que además del torneo Apertura, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lista de viajeros de Cerro Porteño para la Serie Río de La Plata