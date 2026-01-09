Mateo Klimowicz es la tercera incorporación de Cerro Porteño

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista de ABC Cardinal, Jorge Izquierdo, el acuerdo con el mediapunta argentino-alemán está totalmente sellado: “Mateo Klimowicz (25 años) ya está asegurado para Cerro Porteño. La idea es que viaje con el plantel para los amistosos en Uruguay. Firmará hasta el 2027, con opción a extender un año más”, confirmó el cronista que cubre las actividades del cuadro azulgrana. Con esta operación, el “Ciclón” asegura a un futbolista polifuncional y es oficialmente el tercer fichaje, tras los anuncios del extremo colombiano, Harold Santiago Mosquera y el volante Cristian Paredes.

Klimowicz desembarca en Paraguay tras su paso por el Atlético San Luis de México, donde el año pasado sumó 22 partidos oficiales, registrando su última actividad competitiva a principios de octubre. El futbolista posee un linaje deportivo de élite al ser hijo de Diego “El Granadero” Klimowicz, histórico goleador del Wolfsburgo y Borussia Dortmund. Esta herencia facilitó su desarrollo en el fútbol alemán, donde defendió los colores del Stuttgart entre 2019 y 2023, además de una etapa en el Arminia Bielefeld, tras haber surgido de la cantera de Instituto de Córdoba.

El palmarés del nuevo jugador azulgrana destaca por haber sido campeón de la Eurocopa Sub-21 con la selección de Alemania. A pesar de su éxito con el combinado teutón, el ofensivo decidió mantener abierta la puerta para una futura convocatoria con la Selección Argentina. Con su incorporación confirmada, Cerro Porteño suma una pieza de jerarquía internacional que se integrará de inmediato a la delegación para encarar la gira de amistosos en territorio uruguayo: el martes 15 a Huracán, a las 18:15, y el sábado 17 a San Lorenzo de Almagro, a las 20:00.