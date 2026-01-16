Pablo Vegetti comunicó a directivos de Vasco su deseo de salir del club

La salida de Vegetti se gestó mediante negociaciones directas entre Cerro Porteño y el jugador, aprovechando que este se encuentra en el último año de su contrato con el Vasco. Durante la última semana, el delantero mantuvo reuniones con figuras de la dirigencia brasileña como Admar Lopes (director de fútbol de Vasco da Gama) y Pedrinho (presidente de Vasco da Gama), además de conversar con el cuerpo técnico para confirmar que su ciclo en Río de Janeiro va llegando a su fin. Por su parte, la directiva del Vasco manifestó que no pondrá obstáculos a su partida, comprendiendo la situación personal del futbolista y valorando el alivio financiero que supone liberar uno de los salarios más altos de la plantilla actual.

Ante la inminente partida del goleador, el club carioca ya trabaja en un plan de contingencia que incluye el fichaje de Brenner, quien se espera llegue a Río de Janeiro en los próximos días para ocupar la vacante dejada por el argentino. El legado de Pablo Vegetti en el Vasco da Gama se cierra con números destacados, habiendo disputado 143 partidos y convertido 60 goles desde su llegada a mediados de 2023. Su impacto fue inmediato para evitar el descenso a la Serie B en su primera campaña, consolidándose posteriormente como el máximo referente ofensivo del equipo durante 2024 y 2025. Tras cerrar el año pasado como el máximo goleador de todo Brasil, el experimentado atacante está para llegar a Paraguay con el cartel de refuerzo de jerarquía.

Fuente: Globo Esporte