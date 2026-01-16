Cerro Porteño, con base titular para enfrentar mañana a San Lorenzo

Este choque ante el “Ciclón” argentino se presenta como la oportunidad ideal de reivindicación para el equipo de Barrio Obrero. Tras el debut fallido en el certamen amistoso de pretemporada, el segundo juego en territorio uruguayo servirá como el último ensayo de jerarquía antes de los desafíos oficiales, convirtiéndose en un examen significativo tanto por el nivel del rival como por la necesidad de recuperar la confianza ante su afición.

Para este desafío, el entrenador uruguayo Jorge Bava decide dejar atrás las rotaciones y apostar a su “máximo potencial”. De acuerdo con los reportes del periodista de ABC Cardinal, Jorge Izquierdo, el vigente campeón del fútbol paraguayo utilizará a sus principales figuras con el objetivo de ofrecer una imagen sólida y competitiva. La alineación estaría conformada por Alexis Martín Arias en el arco, resguardado por una línea defensiva compuesta por Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros. En la zona medular, aparece el colombiano de Harold Santiago Mosquera, Jorge Morel, Gastón Giménez e Ignacio Aliseda, mientras que en la ofensiva jugarán Juan Manuel Iturbe y Jonathan Torres.