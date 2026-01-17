Cerro Porteño iguala con San Lorenzo y cierra su gira en Uruguay con saldo pendiente en ataque

El encuentro amistoso perdió rápidamente su etiqueta de “ensayo” para transformarse en un duelo de nervios de punta. Apenas en el inico, el zaguero Matías Pérez abandonó su zona para cortar un avance de Alexis Cuello, lo que derivó en una infracción y una posterior escaramuza. El juez del encuentro, cuya inexperiencia internacional pesó en la decisión —cuenta con apenas dos partidos en Copa Sudamericana—, optó por la vía rápida y expulsó a ambos futbolistas, dejando a los dos equipos con diez hombres ante la incredulidad de los protagonistas.

A pesar de la paridad numérica forzada, el equipo de Jorge Bava tuvo buenos pasajes. El colombiano Santiago Mosquera asumió un rol más organizativo, para conducir desde el centro, bien secundado por un insicivo Juan Manuel Iturbe y las proyecciones constantes de Blas Riveros y Fabricio Domínguez, pero los centros de estos terminaron diluyéndose por la falta de una referencia, un escenario ideal para Pablo Vegetti. El experimentado atacante argentino parece ser la pieza que le falta al engranaje azulgrana para transformar las insinuaciones en gol.

Las acciones de peligro real fueron escasas pero puntuales. En el minuto 13, Iturbe estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre que buscó el palo del arquero por fuera de la barrera y complicó a Orlando Gill. Al portero paraguayo de San Lorenzo se le escapó el esférico en su intento de embolsar, aunque logró reaccionar a tiempo ante la presión de Jonatan “Bocón” Torres. El conjunto argentino respondió a los 38′ con una jugada de laboratorio de Ezequiel Cerutti; el centro de Nicolás Tripichio encontró un imponente cabezazo de Jhohan Romaña, que exigió una gran respuesta de Alexis Martín Arias para enviar el balón por encima del larguero.

En la etapa complementaria, el trámite varió sustancialmente y fue el “Ciclón de Boedo” quien pasó a monopolizar las acciones. En ese contexto, el lateral Teo Rodríguez Pagano emergió como la figura más desequilibrante, profundizando constantemente por su banda y sacando provecho del desgaste físico de Fabricio Domínguez Huertas, quien ya no encontraba fuerzas para impedir los avances además de no contar con el relevo de su compañero de tándem.

La primera gran ocasión del periodo ocurrió en el minuto 58, cuando Rodríguez Pagano se filtró en el área tras imponerse con una intensidad poco habitual para un amistoso ante Gustavo Velázquez. Tras superar el relevo de Quintana, ensayó una definición que fue desactivada por un excelente achique de Martín Arias. Poco después, el mismo lateral filtró un pase preciso para que Diego Herazo quedara mano a mano, pero nuevamente la rápida salida del arquero cerrista impidió la apertura del marcador.

Ante el asedio, Jorge Bava movió el banco y logró contener las proyecciones del juvenil “cuervo”. Recién en el último cuarto de hora, Cerro Porteño pudo generar su chance más clara tras un fluido avance colectivo que concluyó con un derechazo de Jorge Morel con destino de red. Sin embargo, Orlando Gill se lució con una espectacular tapada a mano cambiada, sacando el balón del ángulo superior izquierdo.

Ya en la recta final, ambos entrenadores realizaron cambios masivos, aceptando un empate que parecía sentenciado. Para Cerro Porteño, este ensayo dejó una conclusión evidente: existe una brecha de rendimiento marcada entre la base del equipo “Supercampeón” y el elenco alternativo que venía de caer goleado ante Huracán. Con la paridad sin goles, el Ciclón paraguayo cierra su gira en la Serie Río de la Plata y ya apunta el foco al debut en el torneo Apertura. La cita será ante Libertad, el próximo sábado a las 20:15, en el estadio La Nueva Olla.

El equipo de Cerro Porteño formó con: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas (66′ Rodrigo Gómez), Víctor Gustavo Velázquez (79′ Abel Luciatti), Matías Pérez y Blas Riveros (79′ Guillermo Benítez); Harold Santiago Mosquera (66′ Wilder Viera), Jorge Morel (79′ Robert Piris Da Motta), Gastón Giménez (20′ Lucas Quintana) e Ignacio Aliseda (79′ Mauricio De Carvalho); Juan Manuel Iturbe (79′ Alan Soñora) y Jonatan Torres (66′ Gabriel Aguayo).