Cerro Porteño: Puesta a punto, en plena competencia

La planificación corre por cuenta del entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, que decidió que los aprestos se inicien recién después de las fiestas y no antes, como determinaron los otros cuerpos técnicos, por el tempranero arranque de la temporada.

Lea más: La temporada futbolística se abre el viernes

El balance de la participación del Ciclón en la Serie Río de la Plata no es bueno. Estrepitosa caída con suplentes frente a Huracán por 4-0 (el martes 13) y empate ante San Lorenzo de Almagro 0-0, con los titulares (sábado 17). En este match se produjo la expulsión de Matías Pérez, que debería dejar de lado las bravuconadas para no perjudicar al equipo.

* Pablo Ezequiel Vegetti. El fichaje estrella del vigente campeón de nuestro fútbol es el goleador argentino de 37 años, por cuya ficha pagaría nada menos que 1.500.000 dólares, en tres cuotas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una fuerte apuesta del club que en estos días deberá pagar sus deudas para levantar la inhibición de la FIFA y así poder inscribir a los nuevos, que son Harold Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Vegetti, quien será presentado en la semana luego de su oficialización a través de un fotomontaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Estreno de fin se semana. Cerro Porteño enfrentará el sábado a Libertad, en La Nueva Olla, a las 20:15, en su primera presentación oficial del 2026.

La base del elenco es la misma del “choque ciclónico” sabatino en Montevideo, con la inclusión de Cecilio Domínguez, quien no participó de los amistosos en tierra charrúa por precaución, luego de reportar una pequeña molestia.

La lesión de Gastón Claudio Giménez en la zona lumbar abre la posibilidad de ingreso de Robert Piris da Motta.

Un aspecto a ser considerado por el conductor azulgrana es la inclusión de los juveniles para cumplir con el reglamento.

Si bien es difícil que en el debut sea alistado un chico, al menos de titular, considerando la fuerza del rival, en las rondas siguientes los chicos deberán sumar minutos hasta totalizar los 900 durante todo el campeonato.