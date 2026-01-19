Pablo Vegetti y la emotiva despedida de Vasco da Gama

Pablo Vegetti vivió una tarde de domingo emotiva en el estadio São Januário de Río de Janeiro. El nuevo delantero argentino fue homenajeado por el Vasco da Gama en una jornada de despedida antes de viajar a Paraguay para fichar con Cerro Porteño. El jugador de 37 años deja el Almirante como el máximo goleador extranjero del club carioca.

“¡Vasco da Gama se despide de Pablo Vegetti y agradece al Pirata por toda su dedicación a la Cruz de Malta! Desde que se unió al club en agosto de 2023, Vegetti ha jugado 143 partidos y marcado 60 goles, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero del Vasco en el siglo XXI. ¡Gracias, Vegetti!”, publicó Vasco en X.

Vegetti se emociona em despedida da torcida em São Januário! pic.twitter.com/1j5kHKl8No — ge (@geglobo) January 18, 2026

Pablo Vegetti, tres años con Cerro Porteño

Pablo Vegetti, quien disputó 143 partidos en el fútbol brasileño desde 2023, es (hasta el momento) el último refuerzo del campeón de la Primera División de Paraguay. El atacante fue presentado el sábado al mediodía en las redes sociales del Ciclón de Barrio Obrero. El ex Instituto y Belgrano de Córdoba firmará con la institución azulgrana por tres temporadas.

O Vasco da Gama se despede de Pablo Vegetti e agradece ao Pirata por toda sua dedicação à Cruz de Malta!



Desde agosto de 2023 no clube, Vegetti disputou 143 jogos e anotou 60 gols, se tornando o Maior Artilheiro Estrangeiro do Vasco no Século XXI.



¡Gracias, Vegetti! 🏴‍☠️… pic.twitter.com/4qC2pet5EW — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 18, 2026

Pablo Vegetti, el máximo goleador en 2025

En 2025, Vegetti fue el máximo goleador en Brasil: anotó 27 en 65 partidos, superando por 1 a Kaio Jorge del Cruzeiro y por 2 a Giorgian de Arrascaeta y José Manuel López de Palmeiras (25 cada uno). La nueva incorporación del vigente ganador de Liga del fútbol paraguayo marcó 14 en la Serie A, 2 en la Copa de Brasil, 6 en el Estadual Carioca y 5 en la Copa Sudamericana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy